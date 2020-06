O departamento médico do Cruzeiro trabalha para "zerar os casos atuais" de COVID-19 no elenco estrelado. E parte da missão momentânea foi finalizada nesta quarta-feira (17) com o anúncio da liberação do atacante Vinícius Popó aos treinos.

O jovem centroavante foi o primeiro jogador diagnosticado com coronavírus após testes feitos na Toca II, mas dentre todos os outros atletas infectados oficialmente era o único que ainda aguardava condição de voltar aos trabalhos.

“Estou muito feliz por voltar aos treinos. Me senti bem, mas ainda fora de ritmo, e vou trabalhar firme para estar 100% e ficar disponível para o professor (Enderson Moreira). Estava ansioso para voltar. Ficar dentro de casa e longe da bola é muito ruim e agora é treinar firme para voltar bem o mais rápido possível”, disse.

O Cruzeiro revelou que Popó estava infectado com a COVID-19 em 31 e maio. O jogador precisou de duas semanas para ter novamente condições de voltar às atividades regulares na Toca II. O clube informou em nota que o atacante "seguiu todo o protocolo de afastamento, ficou em isolamento e tomou os cuidados necessários. A volta às atividades acontece após o jogador passar por novos exames, que testaram negativo"

Antes de Popó o zagueiro Léo e o volante Jean haviam sido liberados pelos médicos após novas baterias de exame descartarem a doença. O defensor ficou afastado dos trabalhos por mais de uma semana e na última sexta-feira pode voltar aos treinos. Já o meio-campista parou por quase 15 dias antes de retomar sua rotina de treinos no CT, o que aconteceu na última terça.

Casos inconclusivos

O Cruzeiro noticiou no começo da semana que dois atletas tiveram resultados inconclusivos nos testes realizados na última sexta-feira. Os nomes dos jogadores não foram divulgados. E para zerar os casos atuais e suspeitas de coronavírus na Toca resta ao clube apurar com exatidão esses dois casos.