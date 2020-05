Depois de Matheuzinho, do América, e Cazares, do Atlético, o Cruzeiro também teve um de seus jogadores diagnosticados com o novo coronavírus. O jovem atacante Vinícius Popó testou positivo para a COVID-19. A informação foi divulgada pelo clube celeste na noite deste domingo (31).

De acordo com nota oficial publicada no site da Raposa, Popó passou por um teste na última sexta-feira, após respostas em um questionário realizado pelo clube.

"Após o jogador responder ao questionário diário na sexta-feira, parte do protocolo implantado pelo Clube desde a volta dos treinos, foi realizado um exame cujo resultado saiu neste domingo. Desde sexta-feira, o atleta, que está assintomático, foi afastado dos treinos e vem seguindo as orientações de isolamento social em sua residência", diz parte do texto oficial.

Ainda de acordo com o Cruzeiro, Popó não teve contato com nenhum outro atleta do elenco. "Cabe ressaltar que Popó, durante os treinamentos e seguindo o protocolo, não obteve contato com nenhum outro atleta ou qualquer membro da comissão técnica", finalizou a nota.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na manhã desta segunda-feira. A atividade está programada para 9h na Toca II.