No Atlético desde 2015, o lateral-esquerdo Carlos Gabriel, apelidado de Hulk, deve defender o Paraná Clube nesta temporada. Conforme apurou o Hoje em Dia, o jogador de 20 anos deve vestir a camisa do Tricolor até dezembro.

Hulk, que fez apenas 11 jogos na equipe principal do alvinegro, 59 no total (considerando as categorias de base), não estava tendo muias oportunidades no ano passado. Para se ter ideia, ele realizou somente sete partidas e, quando o titular Fábio Santos esteve fora de combate, viu Lucas Hernández e até o lateral-direito Patric ocuparem a função.

Nascido em Brasília, Hulk tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2022.