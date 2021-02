A contratação do meia argentino Nacho Fernández, do River Plate, pelo Atlético, está ligada à permanência de Jorge Sampaoli na Cidade do Galo, o que neste momento é uma incerteza. A imprensa francesa coloca ele como o nome buscado pelo Olympique de Marselha, que nesta semana deve fazer uma proposta oficial ao treinador. E neste domingo (7), o diário Olé, da Argentina, relaciona a vinda do jogador para Minas Gerais à permanência do técnico no alvinegro.

Para a posição de Nacho Fernández, o Atlético investirá cerca de R$ 7 milhões na compra de 50% dos direitos econômicos de Hyoran junto ao Palmeiras, já pagou 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) por 100% de Nathan e fez a maior contratação da sua história ao desembolsar US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões) por 50% direitos de Zaracho, revelação do Racing, da Argentina.

Apesar do investimento de cerca de R$ 60 milhões na contratação de três meias, Sampaoli parecia ter convencido os investidores do Atlético a pagarem US$ 6 milhões livres ao River Plate, com a negociação podendo chegar a US$ 8 milhões (cerca de R$ 43 milhões) para contar com Nacho Fernández na temporada 2021.

O cenário de incertezas somou-se a outro fator destacado pelo Diário Olé na sua edição deste domingo, que é um pedido do técnico Marcelo Gallardo para que seu meia não seja negociado nesta janela de transferências.

Pela idade do jogador, e pelo valor do negócio, é evidente que a permanência de Sampaoli na Cidade do Galo teria mais peso que a pedida de Gallardo.