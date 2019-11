Enquanto a equipe principal vive o dilema de ainda não ter encontrado um dono incontestável na lateral-direita, já que Patric e Guga oscilam na função, na categoria Sub-14 do Atlético um jovem sobe degraus para, um dia, poder disputar a posição com os "peixes grandes". Ser coroado com o título estadual, inclusive, serve de motivação extra para o caruaruense Gabriel José seguir se destacando nas divisões inferiores do alvinegro e orgulhar os conterrâneos do Agreste.

Na tarde do último sábado (2), o garoto que veio da "Terra do Forró" para brilhar em terras mineiras deu um grande passo para atingir seus objetivos no mundo do futebol ao vencer o Cruzeiro, nos pênaltis, por 4 a 2, na Cidade do Galo, e se tornar campeão do Campeonato Mineiro Sub-14. Gabriel foi um dos destaques da campanha impecável dos donos da casa, que resultou num título incontestável.

“Foi um grande campeonato, com partidas disputadíssimas, apesar dos nossos números terem se destacado tanto. Fico feliz por poder ter atuado em tão alto nível, ajudando o Atlético tanto ofensivamente, construindo jogadas e dando oportunidades para meus colegas, quanto defensivamente, sendo a equipe menos vazada da competição. É um sonho realizado, meu e dos meus companheiros de time, já que, desde o início da competição, sabíamos da força do nosso elenco e que poderíamos sair campeões de forma merecida”, comemora o pernambucano que chegou ao Atlético no fim de 2017.

Após nove jogos disputados, o Atlético terminou a competição com uma campanha irretocável. Foram 8 vitórias, tendo marcado um total de 23 gols - uma média de 2,55 gols por partida - e sofrido apenas quatro.

“Nossos resultados e números expressivos são um reflexo da nossa dedicação, tanto dentro e fora do campo. Nós aprendemos a sempre ter uma postura respeitosa com nosso adversário, então a todo instante estamos concentrados e focados para aplicar a tática do professor e não dar chances ao outro time. Sinto que essa primeira grande conquista foi um importante passo para mim, não só com relação a ter este troféu no currículo, o que é muito valioso, mas também pelo aprendizado que acumulamos em cada partida.

Tudo isso vai nos ajudar nessa caminhada para um dia seu um jogador de futebol profissional, que é nosso grande objetivo”, finaliza Gabriel José.