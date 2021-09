O atacante Hulk segue em grande fase com a camisa do Atlético. Ao balançar as redes do Fluminense na vitória do Alvinegro por 1 a 0, nessa quarta-feira (15), no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 7 chegou ao 20º gol pelo Galo, em 45 jogos.

Além dos tentos, o Vingador tem sido decisivo também nas assistências, contabilizando onze desde que chegou à Cidade do Galo.

Outro fator que corrobora a importância de Hulk para o Atlético é a distribuição desses gols nos campeonatos que o time disputa.

São quatro gols na Copa do Brasil, sete no Campeonato Brasileiro e outros sete na Copa Libertadores. Fechando a lista, o atacante anotou dois tentos no Campeonato Mineiro.

Seleção Brasileira

O bom momento no Atlético despertou a atenção do técnico Tite, que convocou Hulk para os três últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Com o veto dos times ingleses ao chamado do Brasil para os jogos, a comissão técnica canarinho recorreu ao futebol brasileiro, e o camisa 7 do Galo entrou na lista.

Após não ter sido acionado no duelo com o Chile, e ter visto o embate com a Argentina ser adiado, o atacante atuou por alguns minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Peru.

Ao entrar em campo na Arena Pernambuco, o Vingador voltou a vestir a amarelinha após cinco anos.

Ainda com a indefinição sobre a liberação dos atletas do futebol europeu para a próxima rodada tripla das Eliminatórias, marcada para outubro, Hulk vive novamente a expectativa de aparecer na convocação, que será feita no dia 24 de setembro.

Leia mais

Com gol sobre o Fluminense, Hulk se isola na artilharia do Atlético no Novo Mineirão

Atlético chega a 199 gols no Novo Mineirão, 200ª bola na rede pode acontecer no jogo contra o Sport

Cuca prega cautela para utilização do atacante Diego Costa como titular no Atlético