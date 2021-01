“Este sócio @GaloNaVeia tá cada vez mais forte, hein, Massa?”. Foi desta forma, em seu perfil no Twitter, que o Atlético anunciou o atacante Hulk como novo reforço. A confirmação se deu no início da noite desta sexta-feira (29).

O vínculo com o Alvinegro vai até o fim de 2022, e o avante chega a Belo Horizonte nos próximos dias para os exames médicos.

Este é o primeiro reforço do Galo tendo Rodrigo Caetano como seu diretor de futebol. Nas redes sociais, muitos torcedores alvinegros vibraram com a contratação e elogiaram o dirigente.

Um dos atleticanos fez uma brincadeira associando a franquia de filmes que tem o personagem Hulk com um dos patrocinadores do Atlético: "MARVEL: MRV".

Novo reforço

Com 34 anos de idade - completará 35 no próximo dia 25 de julho -, Hulk chega com a missão de suprir uma posição carente no Galo. Vários jogadores foram testados na posição de centroavante, entre eles Sasha, Vargas e Marrony, mas nenhum deles se mostrou à altura do desafio, na opinião de Jorge Sampaoli.

Hulk iniciou sua carreira no profissional no Vitória em 2004, onde permaneceu até o ano seguinte. Depois, vestiu as camisa do Kawasaki Frontale (Japão), Consadole Sapporo (Japão), Tokyo Verdy (Japão), Porto (Portugal), Zenit (Rússia) e Shanghai SIPG (China).

Em sua trajetória, conquistou vários títulos, como a Liga Portuguesa quatro vezes (2008/9, 2010/11, 2011/12 e 2012/13), a Liga Europa (2010/11), o Campeonato Russo (2014/15), o Chinês (2018), entre outros torneios.

Na Seleção Brasileira, foi campeão da Copa das Confederações de 2013. Também foi convocado para a Copa do Mundo em 2014 e da Copa América de 2016. Com a amarelinha, marcou 11 gols em 48 partidas (números oficiais).

FICHA DO JOGADOR

Nome: Givanildo Vieira de Souza

Apelido: Hulk

Posição: Atacante

Dados de nascimento: 25/07/86 (34 anos)

Naturalidade: Campina Grande - PB

Carreira

2004-2005: Vitória-BA

2006-2008: Kawasaki Frontale (JAP)

2006: Consadole Sapporo (JAP)

2007-2008: Tóquio Verdy

(JAP) 2008-2012: Porto (POR)

2012-2016: Zenit (RÚS)

2016-2020: Shanghai SIPG (CHI)

2021: ATLÉTICO

Títulos

2005: Campeonato Baiano

2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 - Campeonato Português

2008-09, 2009-10, 2010-11: Taça de Portugal

2008-09, 2009-10, 2010-11: Supertaça de Portugal

2010-11: Liga Europa da UEFA

2014-15: Campeonato Russo

2015-16: Copa da Rússia

2015: Supercopa da Rússia

2018: Campeonato Chinês

2019: Supercopa da China

Título pela Seleção Brasileira

2013: Campeão da Copa das Confederações FIFA

Prêmios Individuais

Artilheiro do Campeonato Português: 2010-11 (23 gols)

Revelação da Ano do Campeonato Português: 2008-09

Futebolista do Ano do Campeonato Português: 2010-11

Seleção da Super Liga Chinesa: 2017, 2018

Seleção da Liga dos Campeões da AFC: 2017