O caneco do Campeonato Mineiro feminino ficou com o Atlético, num duelo em que o "Eu Acredito", mais uma vez, foi aliado do alvinegro. Contudo, o Cruzeiro também protagonizou grandes jogadas no gramado do Gigante da Pampulha. Numa manhã de sabado (19) em que o sol foi escaldante no principal palco do futebol mineiro, Vingadoras e Cabulosas deram show.

Além da transmissão pela TV Aberta, por meio da Rede Minas e da TV Cultura, as TVs oficiais de Galo e Raposa também exibiram o duelo pelo Youtube. Para se ter ideia, cerca de 10 mil pessoas assistiam, simultaneamente, um ou outro canal.

Na base do 'Eu Acredito', Atlético vence Cruzeiro nos pênaltis e time feminino é campeão mineiro

Disputada pela primeira vez no Mineirão, a final entre atleticanas e cruzeirenses fez história. O Galo fica com o caneco, mas a vitória é do futebol feminino em Minas Gerais, que se consolida e finca raízes no Estado.