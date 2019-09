Partidas entre times brasileiros e argentinos costumam ser de alta intensidade e, dependendo do que ocorrer ao longo desses confrontos, podem conter um número elevado de infrações. Por conta disso, o Atlético precisa de atenção redobrada na noite desta quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão, contra o Colón. Além da necessidade de vencer o adversário, o Galo precisa evitar as faltas sobre o oponente para não correr o risco de perder atletas numa hipotética final de Copa Sul-Americana.

Dois jogadores do Galo, em especial, entram em campo em alerta com relação a isso: o volante Jair e o meia Vinicius, pendurados.

A comissão da Sul-Americana pune com a suspensão de uma partida o atleta que acumular três cartões amarelos a partir das quartas de final, como deixa claro o capítulo 18, artigo 156, do regulamento da competição.

Jair e Vinicius foram advertidos com cartão duas vezes das quartas para frente. Cada um deles já havia recebido um amarelo nas oitavas de final, ante o Botafogo, mas, a partir da fase seguinte, os cartões são zerados.

"Vou entrar e não vou pensar no fato de estar pendurado, porque a gente tem que passar pelo Colón para, só depois, pensar na final. Amanhã (quinta-feira) vai ser um jogo duro, acredito que vou dar tudo de mim e se eu não tomar cartão, melhor. Mas, se tiver que fazer falta, vou fazer", disse Jair.

Confira abaixo quais foram os jogadores do Galo advertidos com cartão no torneio

Segunda fase

21/5 – La Calera 1 x 0 Atlético

Cartão amarelo: Igor Rabello

28/5 – Atlético 1 x 0 La Calera (nos pênaltis: 3 a 0)

Cartão amarelo: Leonardo Silva

Oitavas de final

24/7 – Botafogo 0 x 1 Atlético

Cartão amarelo: Patric

31/7 – Atlético 2 x 0 Botafogo

Cartões amarelos: Jair e Vinicius

Quartas de final

20/8 – Atlético 2 x 1 La Equidad

Cartões amarelos: Fábio Santos, Jair e Vinicius

27/8 – La Equidad 1 x 3 Atlético

Cartões amarelos: Jair, Vinicius e Chará

Semifinais

19/9 – Colón 2 x 1 Atlético

Cartão amarelo: Di Santo