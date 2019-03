A partida entre Atlético e América, um dos clássicos do futebol mineiro, deixou o estádio Independência - onde as duas equipes mandam seus jogos - e veio para o Mineirão na tarde deste domingo (17). Os responsáveis pelas redes sociais do Gigante da Pampulha, para promover o encontro entre Galo e Coelho, usaram o Twitter para anunciar o início da partida. No entanto, os cruzeirenses invadiram o perfil da arena esportiva para 'demarcar território' e usaram uma brincadeira recente que tomou conta da internet.



Na postagem que indicou o início da partida entre Atlético e América , o social mídia do estádio postou: "Vai começar! #ClassiconoGigante", e os cruzeirenses responderam: "Cruzeiro".



A resposta segue uma nova moda das redes sociais, iniciada pela torcida do Vasco, que "copiou" o ex-jogador Edmundo, ídolo do clube cruzmaltino e atualmente comentarista esportivo na TV. O "Animal", como era conhecido nos tempos em que atuava nos gramados, desde o ano passado mantém a prática de comentar "Vasco" em fotos no Instagram, independentemente da representatividade da imagem, que muitas vezes não tem qualquer relação com o clube carioca.