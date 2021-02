Como o futebol boliviano está parado, devido à pandemia da Covid-19, um dos principais clubes do país desembarca neste domingo (14) em solo brasileiro para iniciar uma preparação visando a disputa da Libertadores de 2021.

O Bolívar, que em 2000 foi adversário do Atlético na competição mais importante da América do Sul, sonha alto e, mirando 2025, ano em que completará 100 anos, tem projeto grandioso.

Com jogadores com passagens pela Europa e sendo presidido por Marcelo Claure, empresário milionário radicado nos Estados Unidos e um dos sócios do Inter Miami - ele também é dono do Girona, da Espanha -, o clube boliviano terá um moderno Centro de Treinamentos e um estádio que promete ser referência no país.

Nesta segunda-feira (15), a equipe, que se tornou uma das "filiadas" do badalado City Group, fará um jogo treino na Cidade do Galo, contra os comandados de Sampaoli. Depois, enfrentará Cruzeiro e América.