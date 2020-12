O América mostrou novamente que é um osso duro de roer quando atua nas casas dos adversários nesta Copa do Brasil. Não à toa segue invicto na condição de visitante na competição.

O empate desta quarta-feira (23), com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela ida das semifinais, foi o quarto do alviverde mineiro atuando fora do Independência no torneio. Antes, o Coelho havia ficado em igualdade com Santos-AP, na primeira fase, Ferroviária, na terceira, e Ponte Preta, na quarta.

Houve ainda três vitórias do América longe de seus domínios, sobre Operário-PR, na segunda fase, Corinthians, nas oitavas de final, e Internacional, nas quartas.

Coelho e Palmeiras decidem a vaga no Independência, no próximo dia 30. Um novo empate força a disputa de pênaltis. Quem ganhar, avança à decisão.

Relembre os resultados do América como visitante na Copa do Brasil

5/2 - Santos-AP 1 x 1 América - Zerão

5/3 - Operário-PR 0 x 2 América - Germano Krüger

11/3 - Ferroviária 0 x 0 América - Fonte Luminosa

16/9 - Ponte Preta 2 x 2 América - Moisés Lucarelli

28/10 - Corinthians 0 x 1 América - Neo Química Arena

11/11 - Internacional 0 x 1 América - Beira-Rio

23/12 - Palmeiras 1 a 1 América - Allianz Parque