O Vitória anunciou na manhã desta quinta-feira (19) a contratação do técnico Geninho para a vaga deixada por Carlos Amadeu, demitido após derrotas para Guarani (1 a 0) e São Bento (2 a 0) - ambos eram lanternas da Série B do Campeonato Brasileiro quando enfrentaram a equipe baiana. O anúncio do novo treinador veio através do presidente Paulo Carneiro em sua conta no Twitter.



"Geninho, campeão brasileiro, advogado, ex-atleta do Vitória e com passagens relevantes em grandes clubes brasileiros é pela 4ª vez (salvo engano) o treinador do Vitória. Em 2018 foi campeão catarinense e comandou o acesso do clube (Avaí) a 1ª Divisão. Seja bem vindo meu amigo Eugenio", afirmou o mandatário.



Geninho, no entanto, vai para a sua quinta passagem pelo Vitória. A primeira foi em 1994, quando deixou a equipe para assumir a Ponte Preta, voltando no ano seguinte. Esteve no clube também em 1998 e em 2011. O treinador, de 71 anos, tem um vasto currículo por clubes como Corinthians, Vasco, Atlético-MG e Athletico-PR, entre muitos outros.



O técnico teve a sua maior conquista em 2001, quando levou o Athletico-PR ao título do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, foi lembrado por Tiago Nunes durante a coletiva de imprensa após a conquista da Copa do Brasil, na última quarta-feira. Geninho ficou marcado também no Corinthians, onde faturou o Campeonato Paulista de 2003, e no Avaí, clube que levou para a primeira divisão nacional.



Geninho assume o Vitória na 15ª colocação da Série B com 24 pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento. A estreia será apenas na próxima terça-feira, às 21h30, quando encara o Atlético Goianiense, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24ª rodada.

