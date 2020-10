O objetivo é ainda sair da zona de rebaixamento, e isso talvez nem seja possível no próximo domingo (25), quando o Cruzeiro encara o Náutico, às 16h, no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De toda forma, a última terça-feira (20), além da estreia de Luiz Felipe Scolari com vitória sobre o Operário-PR, em Ponta Grossa, teve ainda a queda da marca do acesso, numa conta feita a partir da campanha do quarto colocado da competição, neste momento a Ponte Preta.

O número de pontos necessário para a vaga na Série A ao final das 38 partidas que cada clube disputa na Segundona muda mesmo a cada rodada, pois a conta é feita projetando o aproveitamento do quarto time de melhor campanha.

Antes de a bola rolar na 17ª rodada, a marca do acesso era 64 pontos, pois a Ponte Preta tinha o quarto melhor aproveitamento da Série B com 56,25% dos pontos disputados conquistados.

A goleada de 5 a 0 sofrida para a Chapecoense, no Moisés Lucarelli, em Campinas, na última terça-feira, no mesmo horário em que o Cruzeiro batia o Operário-PR, em Ponta Grossa, não fez a Macaca perder a quarta posição, mas seu aproveitamento caiu para 52,9%. E ele projetado para 38 rodadas mostra que 61 pontos são suficientes, na realidade de hoje, para se garantir o acesso.

Realidade

Dentro deste cenário, a conta cruzeirense neste momento muda. Antes da estreia de Felipão, com a marca da vaga na Série A sendo 64 pontos, a Raposa precisaria de 51 em 66, aproveitamento de 77,27%, para retornar à elite.

Após os jogos da última terça-feira, o cenário segue bastante complicado, mas agora, o Cruzeiro precisaria de 15 vitórias nos 21 jogos que lhe restam para marcar 45 pontos que, somados aos 16 que ele tem, totalizariam 61, hoje a marca do acesso na Série B.

Isso ainda representa um aproveitamento muito alto, de pouco mais de 71%, o mesmo que teve a Portuguesa, campeão da competição em 2011, e inferior ao do Corinthians de 2008, que levantou a taça conquistando 74% dos pontos em disputa.

No ano passado, o América foi quinto colocado com 61 pontos. O Atlético-GO ficou com a quarta vaga, chegando aos 62. Mas em 2018 e 2016, quem chegou aos 61 pontos subiu para a Série A. Essa marca do acesso é variável, a cada rodada, e nesta 17ª foi muito favorável ao Cruzeiro, que sem dúvida marcou seis pontos em seu difícil sonho de voltar para a elite.