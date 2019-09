A delicada situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ganhou, neste domingo (22), mais um elemento que aumenta a pressão sobre a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

Com a vitória do CSA, que bateu o Ceará por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, a Raposa caiu para a 18ª colocação na tabela de classificação, com 18 pontos.

O time alagoano, por sua vez, chegou aos 19 pontos e subiu para a 16ª posição, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento.

As duas equipes agora aguardam o resultado do duelo entre Goiás e Fluminense, que se enfrentam, neste domingo, às 19h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, para saberem qual a real a situação na classificação.

O Tricolor das Laranjeiras, 17º colocado, também com 18 pontos, precisa apenas de um empate para deixar o Z-4.

Já o Esmeraldino, 15º colocado, com 21 pontos, busca o triunfo para se afastar do grupo dos quatro que vão ser rebaixados para a Série B.

O Cruzeiro, que perdeu para o Flamengo, por 2 a 1, no último sábado, no Mineirão, agora tem pela frente o Ceará, na quarta, às 19h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, em duelo direto contra o descenso.