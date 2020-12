A próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro só será disputada no ano que vem, nos dias 6 e 7 de janeiro, e o Atlético, que não entra em campo, pois teve seu jogo contra o Santos adiado, por causa da participação santista na Copa Libertadores, pode perder até duas posições, caindo para o quarto lugar. Isso por causa da vitória de 2 a 1 do Internacional sobre o Bahia, neste domingo (27), na Fonte Nova, em Salvador. Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo marcaram para os gaúchos, com Juan Ramírez descontando.

Com o resultado, o Colorado segue na quarta posição, agora com 47 pontos, dois a menos que o terceiro, Flamengo, e o segundo, Atlético. Se vencer o Ceará, em 7 de janeiro, no Castelão, em Fortaleza, o time gaúcho chega aos 50 e ultrapassa o Galo, que terá uma partida a menos.

Antes, em 6 de janeiro, o Flamengo, que perdeu a vice-liderança para o Atlético no último sábado (26), pois empatou sem gols com o Fortaleza, no Castelão, e o time de Sampaoli fez 2 a 0 no Coritiba, no Mineirão, faz o clássico carioca contra o Fluminense, no Maracanã, e pode voltar à segunda posição.

E isso acontece até com um empate. O rubro-negro carioca tem atualmente um jogo a menos que o Galo, pois sua partida contra o Grêmio, pela 23ª rodada, foi adiada para 28 de janeiro, em Porto Alegre. Um dia antes, o Atlético recebe o Santos, no Mineirão, pela 28ª rodada.