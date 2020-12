O improvável acesso do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro se tornou ainda mais difícil com a vitória do Juventude sobre a Ponte Preta, nesta quarta-feira (30), em Caxias de Sul.

Com o triunfo por 2 a 1 no estádio Alfredo Jaconi, a equipe gaúcha chegou aos 52 pontos e subiu da quarta para a terceira colocação na classificação na Série B.

O resultado, aliado ao empate em 0 a 0 com o Cuiabá, nessa terça, fez com que a Raposa não só perdesse a chance de reduzir a distância do G-4 até para seis pontos, mas também viu a diferença para o quarto colocado - neste momento o próprio time mato-grossense - subir para dez pontos.

A novidade na parte de cima da tabela pode no encerramento da 32ª rodada pode ser o CSA.

Quinto colocado, com 48 pontos, o Azulão ultrapassará o Cuiabá, caso vença o Sampaio Corrêa, neste sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Chances remotas

Com mais um insucesso como mandante no campeonato, o Cruzeiro têm apenas 0,35% de conseguir o acesso à Série A do Brasileirão.

A projeção é do site Probabilidades do Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em relação ao rebaixamento, o site estima que as chances também são irrisórias, chegando a 0,92%.

Na 11ª colocação, podendo cair até duas posições no encerramento da rodada, a Raposa volta a campo no dia 8 de janeiro, para enfrentar o Sampaio Corrêa-MA, no estádio Castelão, em São Luís.