Uma vitória surpreendente contra o Flamengo, em pleno Maracanã, marcou o domingo (9) de Dia dos Pais. O 1 a 0 no placar, construído ainda no primeiro tempo, dá moral e fôlego ao Atlético neste início de Campeonato Brasileiro.

"Começar bem a competição é muito importante para um time jovem como o nosso, numa partida tão difícil contra uma grande equipe, a qual conseguimos surpreender aqui, devido às muitas variações e desenvolvimento de jogo. Ganhamos três pontos, mas agora teremos o Corinthians, em casa, e teremos que melhorar algumas coisas. Num torneio que não teremos mais tempo, estaremos prontos", destaca Sampaoli.

Perguntado se as mudanças de esquema tático - o Atlético entrou em campo com três zagueiros - e também de peças foram para confundir o recém-chegado Domènec Torrent, Sampaoli destacou que sim; mas rechaçou que o novo comandante do Flamengo não conhecesse a fundo o time atleticano.

"Sim. A mudança de sistema foi estratégia que pensei antes da partida, levando em conta como se desenrolaria com a bola rolando . O técnico do Flamengo nunca esteve aqui, é muito inteligente, e com certeza nos conhecia muito bem. Tentamos fazer uma avaliação para entender onde estaríamos livre para jogar, como nas costas de Arão", finaliza.

Atlético e Corinthians se enfrentam na próxima quarta (12), a partir das 19h15, no Mineirão.