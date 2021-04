O Cruzeiro encerrou um jejum de dois jogos sem vitória e sem marcar gol no Módulo I do Campeonato Mineiro vencendo o Boa Esporte por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, neste domingo (4), na abertura da sétima rodada da competição. Com o resultado, o time do técnico Felipe Conceição volta ao G-4, grupo que garante presença nas semifinais da competição, e para permanecer nele dependerá de pelo menos um empate do Athletic, que encara o Tombense, às 16h, no Almeidão, em Tombos.

A obrigação da vitória, somada à fragilidade do adversário, pois com a derrota o Boa Esporte caiu para a lanterna do Estadual, fizeram com que a Raposa iniciasse a partida comandando totalmente as ações. Boas chances foram criadas antes de Rafael Sóbis abrir o placar aos 20 minutos, cobrando falta da esquerda.

Em mais uma partida pobre tecnicamente, o Cruzeiro bateu o lanterna Boa Esporte e tem chance de voltar ao G-4 do Campeonato Mineiro no encerramento da sétima rodada Em mais uma partida pobre tecnicamente, o Cruzeiro bateu o lanterna Boa Esporte e tem chance de voltar ao G-4 do Campeonato Mineiro no encerramento da sétima rodada

O Cruzeiro seguiu melhor em campo, pouco sendo incomodado, mas não conseguiu ampliar o marcador.

Na etapa final, foram duas chances seguidas para ampliar logo no começo, mas a Raposa parou em grandes defesas do goleiro Carlos Miguel, um dos destaques da partida.

A partir daí o ritmo do time caiu, com certeza reflexo do calor, pois a partida começou às 11h e a segunda etapa quando o relógio já marcava mais de meio-dia.

O Boa Esporte, apesar da fragilidade técnica, chegou a incomodar, e aos 35 minutos só não empatou porque Fábio fez grande defesa, algo que tem se transformado em rotina nas partidas do Cruzeiro de Felipe Conceição. No 0 a 0 com o Tombense, na última quinta-feira (1), no Mineirão, ele defendeu um pênalti.

Neste momento, o treinador cruzeirense já tinha sua equipe com três volantes, pois Rômulo estreou no lugar de Marcinho. A Raposa mostrava pouco poder ofensivo, e deixava mais uma vez a certeza de que a evolução terá de ser muito grande para uma temporada 2021 diferente do que aconteceu em 2020.

Futuro

O Cruzeiro volta a jogar na próxima quarta-feira (7), novamente como visitante, mas atuando em Belo Horizonte, pois encara o Coimbra, às 17h30, no Estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

No próximo domingo (11), faz o clássico contra o Atlético, às 16h, no Mineirão.

O Boa Esporte só volta a campo no próximo domingo, quando encara a URT, às 16h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela nona rodada.

A partida pela oitava rodada, contra o Tombense, será em 14 de abril, às 16h, no Dilzon Melo, em Varginha. O confronto foi adiado por causa da participação do time de Tombos na Copa do Brasil. Seu jogo pela segunda fase, contra o Vasco, no Almeidão, será em 7 de abril.

A FICHA DO JOGO

BOA ESPORTE 0

Carlos Miguel; Yuri Ferraz, Admilton (Márcio), Alex Alves e Mateus Müller; Guilherme Escuro, Léo Coca (Romeu), Carlos César (Rodrigo Ancheta) e Dieguinho; Fabinho (Tiago Silva) e Nicholas (Jefferson). Técnico: Luiz Gabardo

CRUZEIRO 1

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (Rômulo); Bruno José, Airton (Felipe Augusto) e Rafael Sóbis (Thiago). Técnico: Felipe Conceição

DATA: 4 de abril de 2021

ESTÁDIO: Dilzon Melo

CIDADE: Varginha

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

GOL: Rafael Sóbis, aos 20 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

CARTÃO AMARELO: Admilton, Yuri Ferraz, Alex Alves, Rodrigo Ancheta e Guilherme Escuro (Boa Esporte); Airton, Manoel e Thiago (Cruzeiro)