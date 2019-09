Quatro dias de desafio, desde a largada, em Ubatuba, até a chegada, em Lavras. Pelo caminho, nos cerca de 680 quilômetros de prova, todo o tipo de desafio digno da tradição da maior prova de regularidade do país. A 37ª edição do Enduro da Independência, pela própria definição dos pilotos, foi 'clássica'. E a festa no pódio teve 'Bomba', pela segunda vez na história.

Explosão, no entanto, só de alegria, já que 'Bomba' é um dos apelidos do carioca radicado no Paraná Emerson Loth. Conhecido como 'Bombadinho', o piloto da equipe Pro Tork levou o título na categoria Elite. Ele coloca pela segunda vez o nome no troféu entregue ao campeão, depois de vencer em 2014.

Bombadinho frustrou os planos do piloto da casa Tunico Maciel (que vinha de vitória no Sertões e buscava seu primeiro Independência) e Jomar Grecco (o capixaba buscava o hexa). Com um desempenho inquestionável sobre sua KTM – assumiu a ponta na classificação geral no segundo dia, para não mais perder.

O último dia do Independência foi de mais calor e muitas pedras nos 155 quilômetros entre Caxambu e Lavras, que mais uma vez consagrou os melhores da prova. Um percurso que exigiu bastante preparo físico e atenção à navegação.

(leia mais sobre automobilismo e motociclismo no site Racemotor – https://racemotor.com.br