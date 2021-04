Ao levar a melhor no clássico deste domingo (11), no Mineirão, o Cruzeiro quebrou um tabu. Após quatro partidas seguidas sem ganhar do arquirrival Atlético, a Raposa obteve o triunfo e deu fim a essa escrita negativa. E veio de forma especial, já que foi também a vitória de uma equipe com sangue nos olhos sobre o favoritismo de um time milionário.

A última vez que o clube estrelado havia levado a melhor em um clássico foi no dia 11 de julho de 2019, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a goleada por 3 a 0, no Mineirão.

De lá para cá, houve três vitórias atleticanas e um empate. Um desses triunfos alvinegros foi o placar de 2 a 0 no duelo de volta daquela edição do torneio mata-mata, resultado que classificou os celestes, eliminados na fase seguinte para o Internacional.