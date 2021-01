A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na noite desta sexta-feira (8), no estádio Castelão, pela 33ª rodada da Série B, marcou a estreia do jovem zagueiro Paulo no time principal da Raposa.

Relacionado em vários jogos do time celeste na competição, o defensor teve a primeira oportunidade de debutar no torneio aos 25 minutos do segundo tempo, ao substituir Cacá, que deixou o gramado aparentemente com desgaste físico.

Aos 18 anos, com 1,88m, o jogador é considerado uma das grandes promessas da base celeste nos últimos anos.

A confiança no futebol do de Paulo fez com que a diretoria da Raposa renovasse o contrato do zagueiro, no início de novembro, até dezembro de 2023.

Alçado ao time principal no início da temporada, o jogador "desceu" para o time sub-20 em maio, junto a mais três companheiros, logo após a demissão do técnico Adilson Batista.

Pouco menos de dois meses depois, já com a Raposa sob o comando de Enderson Moreira, Paulo foi reintegrado ao elenco principal, de onde não saiu mais.