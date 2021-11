Dois dos mais tradicionais clubes do Brasil, Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (14), às 19h, no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O duelo tem caráter decisivo para o time baiano, que luta para deixar a zona de rebaixamento. No momento, o Leão é o 18º colocado, com 37 pontos, a um ponto do Brusque, primeiro time fora do Z-4.

A Raposa, por sua vez, tem poucas ambições nesta reta final de Série B, já que tem chances irrisórias de queda à Terceira Divisão e também não briga pelo acesso à Série A.

No momento, o time celeste é o 11º colocado, com 46 pontos.

Escalação do Cruzeiro

Para o confronto em Salvador, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá algumas baixas. A primeira delas é a do volante Adriano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Flávio e Rômulo, que voltaria ao meio-campo nesse caso, aparecem com as principais opções.

Com incômodo no tornozelo direito, o atacante Bruno José, reserva na última rodada, não viajou à capital baiana.

Também no setor ofensivo, Rafael Sóbis, suspenso e que anunciou a aposentadoria, além do centroavante Marcelo Moreno, à serviço da seleção boliviana, também estão fora.

Um provável Cruzeiro para encarar o Vitória: Fábio; Norberto (Flávio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni; Vitor Leque, Wellington Nem e Thiago.

Escalação do Vitória

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Fernando Neto é o principal desfalque para o duelo diante do Cruzeiro. Bruno Oliveira e Soares são os mais cotados para ganhar uma oportunidade de iniciar jogando.

Outro desfalque é o atacante Hitalo, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

O Leão deve iniciar jogando com: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, Fabinho e David.

Onde assistir

A partida será transmitida nos canais SporTV e Premiere

FICHA DO JOGO

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, Fabinho e David

Técnico: Wagner Lopes

CRUZEIRO

Fábio; Norberto (Flávio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni; Vitor Leque, Wellington Nem e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 14 de novembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Barradão

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence. Trio de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

