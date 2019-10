Cada vez mais cedo os clubes do exterior tiram jovens promessas do futebol brasileiro. E um dos focos de clubes estrangeiros no Brasil é o volante Ederson, de apenas 20 anos, que volta ao radar de equipes europeias, principalmente com a atual condição do jogador, hoje titular do meio-campo do Cruzeiro.

Um fato que aumentou os rumores sobre uma possível investida internacional no atleta na próxima janela de transferências foi o encontro de Éric Abidal, secretário técnico do Barcelona, com os agentes responsáveis pela carreira de Ederson, André Cury e César Godoy.

Cury, um dos brasileiros mais fortes no mercado de transferências no futebol mundial, trabalha para o jogador buscando oportunidades fora do Brasil. E foi o próprio empresário que trouxe o ex-jogador do Barcelona e da Seleção Francesa, Abidal, para o Brasil. E nessa visita ao país o francês esteve nos dois centros de treinamento do Cruzeiro, Toca I e Toca II, onde manteve contato com dirigentes da base e do time principal.

A informação apurada pelo Hoje em Dia é que Ederson esteve, antes de uma grave lesão sofrida no joelho, no radar de grandes clubes ingleses. Pelo menos dois clubes da elite da Inglaterra monitoraram o jogador, que acabou ficando em stand by por causa de uma grave lesão sofrida no joelho.

Agora titular do meio-campo cruzeirense, Ederson volta ao radar desses olheiros internacionais. Porém, ainda não há nenhuma "proposta firme" na mesa. É o que o staff do atleta garante nos bastidores, e o que diz o próprio jogador.

"Um dia eu desejo sim (jogar fora do Brasil). Mas não chegou ainda nenhuma informação diretamente para mim. Se chegou algo deve ter chegado para os meus empresários, mas não me passaram nada. Então não tem por que me preocupar ou esperar alguma coisa que venha de fora, porque as janelas já estão fechadas. Meu foco é no Cruzeiro como todos podem ver, dou meu máximo nos jogos, nos treinos. Continuo dando meu máximo nos treinos, isso que me importa, porque é o que venho fazendo desde que cheguei aqui. Se chegar alguma coisa é que eu vou pensar, conversar, mas até agora o meu foco é aqui (no Cruzeiro)", disse Ederson em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia em 24 de outubro.

Como foi o entrevistado desta quarta-feira (30) na Toca II, Ederson foi questionado sobre o encontro de seu empresário com o representante do Barcelon, Éric Abidal. E voltou a falar de propostas do exterior.

"Até agora, os meus empresários não me falaram nada dessa situação. Então, não tem muito o que falar até eles me passarem alguma coisa. Na verdade, não sei se vão me passar ou se foi alguma coisa deles, porque o André Cury trabalha junto com o César (Godoy), meu outro representante. Então, não sei se foi uma coisa deles, pela parceria que eles têm", em relação ao encontro de seu staff com Abidal.

"Se for algo sobre o meu respeito, fico feliz pelo reconhecimento. Mas não é o momento de pensar em saída. É preciso estar 100% focado no Cruzeiro. Quero ajudar muito o clube que me deu muitas oportunidades. Então, tem que estar 100% aqui e é o que eu estou fazendo e que vou continuar fazendo", completou o volante.

Atrapalhado por lesão

Ederson treinava com a Seleção Brasileira Sub-20 na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, quando sofreu a lesão mais grave da recente carreira. O jogador rompeu o amento cruzado anterior, teve também uma lesão no menisco lateral e outra pequena lesão no tendão patelar do joelho enquanto se preparava para Torneio de Toulon, na França.

E por causa dessa lesão, ainda quando atuava pelo Desportivo Brasil, que o interesse de alguns clubes gringos em seu futebol esfriou. Na época até um clube chinês, o Shandong Luneng, de acordo com informações da reportagem, mostrou interesse em Ederson. A equipe asiática tinha na ocasião parceria com o Desportivo Brasil, de onde o volante saiu para vir ao Cruzeiro, preterindo uma viagem ao outro lado do mundo.