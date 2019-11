O jogo entre Atlético e Goiás, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Mineirão. O duelo da próxima quarta-feira (6) promete ser decisivo na luta do Galo para se distanciar da zona de rebaixamento da competição.

Pressionada pela má fase vivida pela equipe dentro de campo, a diretoria atleticana solicitou a troca do local da partida e teve seu pedido aceito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A princípio, o jogo seria realizado no Independência.

A alterção no local da partida já está no site da CBF

A partida contra o Goiás será a segunda do Galo no Gigante da Pampulha pelo Brasileirão. No início do campeonato, o Atlético enfrentou e foi derrotado por 2 a 0 pelo Palmeiras diante de sua torcida.