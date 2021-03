A equipe Sub-20 do Atlético, campeão brasileira em 2020 e classificada para a próxima fase da Copa do Brasil da modalidade, ganhou reforços nesta quinta-feira (18). Matheus Lima, Rubens, Júlio César, Felipe Felício, Luiz Filipe e Giovani, todos que estavam na equipe principal e que puderam ajudar o interino Lucas Gonçalves no Mineiro, agora estão à disposição do técnico Marcos Valadares.

De acordo com o clube, devido ao bom desempenho no profissional durante as primeiras rodadas do Estadual, esses atletas continuarão sendo observados pela comissão técnica de Cuca. O gerente das categorias de base, Erasmo Damiani, destaca que a volta desses jogadores ao Sub-20 dará a eles mais oportunidades de jogar e um lastro maior, para que estejam 100% prontos quando estiverem no time profissional.

"O retorno dos atletas é fundamental para a carreira deles porque, na base, você treina e joga", disse. Segundo Damiani, a CBF oferece uma competição a nível nacional fortíssima, com confrontos de alto nível. Para ele, é muito melhor disputar essas competições na base do que ficar treinando no profissional sem ter a oportunidade de jogar.

"É muito importante para que eles tenham esse ganho de treinabilidade. Assim, em um período curto, podem voltar à equipe principal, que é o que todo mundo almeja", finalizou.