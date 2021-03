Praticamente imbatível na Superliga Banco do Brasil de Vôlei, a equipe do Sada Cruzeiro já tem assegurado o topo da tabela, antes mesmo do fim da fase inicial, ou classificatória. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Sesi, na última terça (2), a equipe comandada por Marcelo Mendez acumulou 20 vitórias na competição, chegando aos 60 pontos.

No próximo sábado, 6, o time minerio tem o último compromisso antes dos playoffs. Fora de casa, no interior de São Paulo, o time do técnico argentino enfrenta o atual segundo colocado EMS Taubaté Funvic às 19h. O SporTV transmite ao vivo.

“Fiquei feliz com o trabalho que fizemos , também com a minha atuação individual. Nós cumprimos nosso primeiro objetivo e é importantíssima essa classificação antecipada. O mais importante é continuar jogando bem, independente de quem esteja do outro lado. A gente soube aproveitar bem a sequência em casa e esse resultado é em virtude do foco da equipe, da intensidade no treinamento e também da nossa parte física, que ajuda muito para que todo mundo esteja voando. Temos mais um jogo antes dos playoffs, importante para mantermos nosso nível alto, e estamos embalados porque estamos chegando na parte que a gente mais gosta de jogar, é entrar para matar sempre”, comentou o Central Isac após o triunfo sobre o Sesi.