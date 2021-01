Ao deixar o gramado do Independência, após a derrota por 1 a 0 para o lanterna da Série B, Oeste, o atacante Rafael Sóbis lamentou a campanha ruim do Cruzeiro na competição, deixando no ar que os problemas dentro da Toca vão muito além do atraso de três meses de salário.

"Momento difícil. Jogadores daqui são heróis, muita coisa acontecendo, muito difícil. Vocês não sabem 10% do que está acontecendo. Vamos lutar", afirmou o avante.

Indagado sobre quais serão esses problemas, ele apenas disse que “na hora certa vocês vão saber de tudo”.

Com relação ao revés por 1 a 0 nesta quarta-feira, foi enfático. “Difícil de explicar, porque se fosse por merecimento, a gente tinha vencido. A fase é contexto geral: bola na trave, goleiro defende, o outro time faz o gol”, ressaltou.