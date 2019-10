O volante Agenor, de 38 anos, morreu na noite desta segunda-feira em um acidente de carro, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. O jogador, que teve passagens por Ponte Preta, Santo André, Atlético-GO, entre outros, perdeu o controle do veículo, se chocou com uma moto e não resistiu aos ferimentos. O motorista da motocicleta também morreu.



De acordo com testemunhas, Agenor estava dirigindo pela ponte do córrego Mestre D'Armas, em Planaltina, quando perdeu o controle do automóvel, atravessou a pista, se chocou com a moto e capotou. Ele morreu ainda no local. Uma carreta chegou a bater nos dois veículos, mas o motorista não se feriu.



O condutor da moto era Wemerson de Oliveira Dias, de 27 anos, que, assim como Agenor, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele chegou a ser levado para o Hospital Regional de Sobradinho, mas teve uma parada cardiorrespiratória.



Agenor Figueiredo Santos iniciou a carreira no Brasília e teve passagens por diversos clubes, entre eles, Brasiliense, Gama, Formosa, Atlético-GO, Ponte Preta, América-MG e Santo André, onde fez parte do time campeão da Série A2 do Campeonato Paulista de 2016. Seu último clube foi o Planaltina, equipe da segunda divisão do Campeonato Candango.

