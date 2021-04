O Atlético terá um desfalque certo para o duelo com o Athletic, no próximo domingo (25), às 16h, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Titular nos seis jogos em que o Galo foi comandado pelo técnico Cuca, o volante Allan recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Boa Esporte, neste domingo, no Mineirão.

Já classificado para as semifinais, o Alvinegro também garantiu o primeiro lugar na fase classificatória do torneio, e apenas cumpre tabela no Horto.

Entretanto, antes de pensar no Athletic, o Galo tem compromisso pela Copa Libertadores.

Com Allan à disposição, o Alvinegro encara o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta, às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas.

Substitutos

Para substituir o camisa 29, o técnico Cuca tem várias opções no elenco.

Caso Jair, especialista da posição, não esteja recuperado da lesão muscular na coxa direita, que o afastou dos últimos jogos, a tendência é de que Cuca recue Tchê Tchê para a posição.

Os meio-campistas Hyoran, Nathan, Zaracho, Alan Franco e Dylan Borrero são outras opções.

Entretanto, como dois dias depois do confronto com o Athletic, o Galo terá pela frente o América de Cáli, no Mineirão, pela segunda rodada da Libertadores, o comandante atleticano pode optar em preservar Allan e outros titulares.

O fato de já ter conquistado os objetivos na fase inicial do Mineiro também corroboraria a decisão de Cuca eventualmente poupar algumas peças.