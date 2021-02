Se vencer o Fluminense na quarta-feira (10), às 21h30, no Maracanã, o Atlético coloca sete pontos de vantagem sobre o Tricolor, na briga direta por vaga no G-4 do Brasileirão. Por outro lado, um triunfo do adversário diminuiria para um ponto a distância do time carioca para o Galo, atualmente com 60.

Em outras palavras, quarta será um “Dia D” para o Alvinegro, como destaca o volante Allan, ex-Flu.

“Estamos acompanhando o ano do Fluminense, que vem fazendo bons jogos. Será uma partida difícil no Maracanã. Mas temos que ir com o pensamento de vencer. Essa vaga direta (para a fase de grupos da Libertadores), ficar entre os quatro primeiros, é muito importante”, comentou o meio-campista.

Se no duelo anterior o Atlético não conseguiu furar o bloqueio imposto pelo Goiás e acabou perdendo por 1 a 0, na Serrinha, diante do Tricolor a tendência é de um jogo mais franco, com ambos os lados se atirando ao ataque, como enfatiza o volante alvinegro.

“A gente sabe da força do Fluminense e da qualidade individual de cada jogador. E vamos propor nosso estilo de jogo. Quanto a isso, não vai mudar nada. Acredito que temos capacidade suficiente para conseguir os três pontos”, destacou Allan.

Calculadora?

Além de pleitear uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, o Atlético ainda acredita no título do Brasileiro. No entanto, sem essa de ficar ‘secando’ os outros clubes ou utilizando a calculadora.

“É pensar em ganhar os últimos quatro jogos e não fazer mais cálculo, como estávamos fazendo antes. Vamos sonhando, temos chances ainda. Vamos levando assim daqui para frente”, disse Allan.