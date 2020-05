Após dizer que o retorno do futebol no Brasil deve ser feito com responsabilidade e seguindo normas de seguranças das autoridades sanitárias, o volante Jean deu mais uma contribuição importante nesse período de pandemia do coronavírus. De férias no Mato Grosso do Sul, o jogador do Cruzeiro doou cestas básicas em comunidades da capital Campo Grande, sua cidade natal.

Cem famílias dos bairros periféricos de Nova Capital e Moreninhas no município receberam kits de alimentos entregues pelo próprio Jean e sua esposa Mariana Moreira. A ação foi uma iniciativa do projeto Mão Amiga.

"Estamos vivendo um momento bastante complicado e esse pequeno gesto tem como objetivo amenizar um pouco o sofrimento de algumas famílias. Ontem, tive o prazer de voltar aos bairros onde passei boa parte da minha infância e confesso que as horas em que ficamos por lá foram muito especiais. Ao lado da minha esposa, Mariana, pude relembrar uma importante história da minha vida e ainda fizemos de tudo para levar um pouco de alegria aos lares. Nós devemos olhar para o próximo e estender a mão aos que precisam de ajuda”, declarou Jean, que junto de toda a equipe cumpriu protocolos de segurança usando máscaras, luvas e permanecendo por aproximadamente três horas fora de casa.

Tendo vivido na pele momentos de dificuldade em sua infância, Jean, antes de vencer em campo e alcançar dentre tantos títulos o cinco vezes o troféu do Campeonato Brasileiro, venceu na vida.

"Muita gente sabe da minha origem humilde e tenho muito orgulho de tudo o que passei. Já enfrentei situações bem difíceis e não foi fácil chegar aonde cheguei. Sei o quanto é importante esse gesto de solidariedade. Uma pequena ação como essa, uma palavra positiva em um determinado momento pode mudar o pensamento negativo de muita gente. Hoje, tenho condições de ajudar e faço questão de contribuir de alguma forma. O mais importante é tomar atitudes com amor, carinho e atenção. Temos que olhar para o próximo e entender o que cada um precisa”, disse.

Oficialmente os atletas do Cruzeiro estão de folga até esta quinta-feira (30) e aguardam um posicionamento oficial do clube para saber o que fazer depois do fim desse período.

Projeto auxiliado

O projeto Mão Amiga, auxiliado por Jean nesta quinta-feira, trabalha em prol de comunidades carentes da região de Campo Grande e tem direcionado seus esforços para auxiliar as famílias mais necessitadas, visando também diminuir as consequências desse período tão difícil provocado pela pandemia do novo coronavírus.

Veja o vídeo da ação conjunta de Jean e o projeto Mão Amiga publicado no Instagram do jogador