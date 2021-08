Desde o retorno ao Cruzeiro em meados do ano passado, o volante Henrique vem passando por um período marcado por lesões e cirurgias. Neste sábado (14), o jogador será submetido a um novo procedimento cirúrgico, no joelho direito, no Hospital Mater Dei.

“A ação busca uma otimização no processo de cicatrização da lesão no local”, explicou a Raposa, por meio de nota.

A cirurgia vai ser conduzida pelo médico Sérgio Campolina, do Cruzeiro. A recuperação terá a assistência de todo o departamento médico do clube, na Toca II.

Não é a primeira vez que Henrique passa por esse processo desde que retornou à Raposa. Em outubro de 2020, por exemplo, ele teve que ser submetido a um procedimento para correção de um problema no menisco lateral do joelho direito.

Em fevereiro deste ano, uma nova cirurgia foi feita por conta de um edema ósseo e uma lesão no menisco no mesmo joelho.

Com a camisa celeste, Henrique já disputou 524 partidas, marcou 27 gols e conquistou os títulos do Brasileiro de 2013 e 2014, da Copa do Brasil de 2017 e 2018 e do Mineiro de 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019.