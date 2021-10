Oitavo jogador com mais partidas pelo Cruzeiro, Henrique foi bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil

Em toda a história do Cruzeiro, apenas sete jogadores disputaram mais partidas do que Henrique. No entanto, entrar em campo com a camisa celeste é algo que tem ficado no passado do volante. Nesta sexta-feira, ele completa um ano sem jogar.

Henrique defendeu o Cruzeiro pela última vez em 8 de outubro de 2020, quando a Raposa perdeu para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, pela Série B. Desde então, ele teve mais presenças no departamento médico do que nos gramados da Toca da Raposa.

Em agosto deste ano, o volante, de 36 anos, foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica. O Cruzeiro informou que o procedimento visava à otimização do processo de cicatrização de uma lesão que o jogador tinha no joelho direito.

Obstáculos para voltar a jogar

Na sua terceira passagem pelo clube, Henrique já havia passado por um primeiro procedimento no joelho direito para correção de lesão no menisco. Além dos problemas físicos, um grave acidente o afastou dos treinamentos e dos jogos.

Logo depois de retornar de uma passagem pelo Fluminense, em junho de 2020, o atleta dirigia sozinho dentro do Parque Estadual do Rola Moça, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando seu carro despencou de uma altura de 200 metros no Mirante do Jabotá. Ele não sofreu fraturas, mas permaneceu internado por três dias.

Passado glorioso e futuro indefinido

Enquanto a terceira passagem de Henrique pelo Cruzeiro esteve distante de uma grande sequência de jogos, as duas primeiras ficaram marcadas por conquistas. Em 2017 e 2018, ele foi o capitão do time celeste nas conquistas de duas edições da Copa do Brasil.

Entre títulos nacionais, conquistou também o Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014. O volante tem tambémainda seis troféus do Campeonato Mineiro no currículo (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).

Com 524 jogos pelo Cruzeiro, Henrique não sabe se voltará a entrar em campo pelo clube. Enquanto ele se recupera de lesão, a equipe fica mais distante do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e já planeja mudanças para a próxima temporada.