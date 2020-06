O volante Henrique sofreu acidente de carro na noite desta sexta-feira e precisou ser levado a um hospital. O jogador, segundo informações preliminares, caiu em um penhasco na região de Brumadinho, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em um veículo Range Rover o jogador se acidentou numa região conhecida como Mirante do Jatobá, na estrada de Casa Branca, local de difícil acesso. Henrique foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado inicialmente para o Pronto Socorro João XXIII. A informação foi noticiada pelo Globoesporte e confirmada pelo Hoje em Dia.

A reportagem ouviu uma fonte próxima à família de Henrique. Segundo essa pessoa o jogador já se comunicou com a esposa e será transferido a uma unidade do Hospital Mater Dei. Funcionários do Cruzeiro vão acompanhar o jogador, que, aparentemente, não sofreu nenhuma fratura

O Cruzeiro emitiu nota oficial sobre o acidente do volante Henrique. O clube informa que o jogador sofreu ferimentos leves, está consciente e passa por exames complementares.

O retorno de Henrique ao Cruzeiro foi anunciado oficialmente na última quinta-feira na Live do Presidente Sérgio Santos Rodrigues. O meio-campista estava no Fluminense desde janeiro deste ano e teve passagem meteórica pelo Tricolor das Laranjeiras, onde estão outros ex-cruzeirenses que participaram do rebaixamento do clube à Série B do Brasileirão no ano passado, como Egídio e Fred.

O volante foi titular todos os sete jogos que fez pelo Fluminense, onde tinha contrato de empréstimo até o fim de 2020.

Com 516 jogos pelo Cruzeiro, Henrique é o oitavo na lista de jogadores com mais partidas pelo clube. Ele está distante 22 jogos do ex-lateral Vanderlei o sétimo que mais vezes atuou pela Raposa.