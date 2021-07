O volante Jadson não é mais jogador do Cruzeiro. O atleta rescindiu o contrato com a Raposa, que iria até dezembro de 2021, e acertou com o clube gaúcho até o final do Campeonato Brasileiro.

Contratado em janeiro de 2019, o meio-campista disputou 56 jogos e marcou dois gols. Após participar da campanha do rebaixamento à Série B, foi cedido ao Bahia, mas retornou ao time celeste ainda em 2020. Na atual temporada, disputou onze partidas pela Raposa, sendo apenas um pela Série B.

Para a posição, a equipe celeste tem atualmente: Matheus Barbosa, Adriano, Lucas Ventura, Flávio, Matheus Neris, Ariel Cabral, Rômulo e Henrique (lesionado).

Aos 27 anos, Jadson começou a carreira no Flamengo, passando ainda por Botafogo, Udinese, da Itália, Athletico-PR, Ponte Preta, Santa Cruz e Fluminense.