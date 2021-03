O América está bem perto de anunciar o seu quarto reforço para a temporada. Após anunciar o zagueiro Ricardo Silva e os atacantes Leandro Carvalho e Ribamar, o Coelho aguarda a chegada do volante Juninho, prevista para esta segunda-feira (29).

Atualmente no Fortaleza, onde foi uma das principais peças do Leão, Juninho defendeu o clube mineiro em 2013, quando fezz 20 partidas pela Série B do Brasileirão. Quase oito anos depois, hoje aos 35, ele retorna ao Lanna Drumond para ser mais uma opção para o técnico Lisca.

Entre 2016 e 2018, Juninho fez mais de 100 partidas pelo Bahia. Do Tricolor, ele se transferiu para o Ceará. No Vozão, ficou um ano. Seguindo o 'tour' pelo Nordeste, o volante chegou ao Fortaleza em 2019. No Leão do Pici, atuou em 88 partidas e marcou oito gols.