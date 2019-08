O América ganhou um desfalque para o restante da temporada. O volante Luiz Fernando, que chegou ao Coelho em maio, emprestado pelo Fluminense, rescindiu o vínculo com o clube alviverde e acertou com o Desportivo Aves, que disputa a primeira divisão do Campeonato Português.

Como forma de compensação pelo fim do compromisso – que se encerrava em dezembro – o América ficou com 10% dos direitos econômicos do jogador.

Pelo Coelho, Luiz Fernando disputou cinco partidas, todas pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Nos últimos jogos, o volante perdeu a posição de titular e vinha sendo o substituto imediato do trio formado por Zé Ricardo, Juninho e Willian Maranhão.

Segunda saída

Luiz Fernando foi o segundo volante a deixar o Coelho nos últimos dias. O jovem Cristian foi emprestado pelo Alviverde para o Figueirense até o final do ano.

Para o setor, o técnico Felipe Conceição conta com Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão e os jovens Flávio, Morelli e Márcio.

Na 16ª posição na tabela de classificação da Série B, o América volta a campo no domingo (25), às 11h, para enfrentar o Guarani, no Independência, pela 17ª rodada do torneio.