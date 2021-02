O Cruzeiro informou nesta terça-feira (23) que o volante Nonoca foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Felipe Conceição. Ele será observado pelo treinador, visando ao Campeonato Mineiro de 2021.

Formado na base celeste, o meio-campista de 22 anos subiu para o plantel profissional da Raposa em 2017, quando o time era dirigido por Mano Menezes. No ano seguinte foi emprestado ao Sport e, em 2019, ao Boa. Retornou à Roca em seguida e novamente foi cedido à equipe de Varginha em 2020.

Nonoca teve seu contrato reativado com o Cruzeiro em dezembro do ano passado e ficou treinando à parte. O vínculo com os celestes vai até outubro de 2021. Com a camisa estrelada, ele disputou dez partidas.

Segundo o site "Transfermarkt", o volante tem valor de mercado de 100 mil euros, o que na cotação atual significa R$ 662 mil.