O volante Tchê Tchê, do São Paulo, está muito perto de ser anunciado como novo reforço do Atlético para a temporada.

Em fase final de negociação com o Galo, o jogador é aguardado em Belo Horizonte até a próxima terça-feira (6) para assinar com o Alvinegro.

A informação sobre a data de chegada de Tchê Tchê foi divulgada incialmente pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia.

Aos 28 anos, o meio-campista chegaria ao Atlético por empréstimo gratuito, até o final da temporada, com o Galo arcando com 100% do salário do jogador.

O volante é um pedido do técnico Cuca, que deseja reforçar o setor, atualmente com Allan, Jair e os jovens Neto e Iago como especialistas na função de volante.

Peças como Zaracho, Alan Franco, Calebe, Nathan, Dylan Borrero e até Hyoran também já atuaram na posição.