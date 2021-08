O Atlético informou, no início da noite desta segunda-feira (16), que os ingressos vendidos pelo clube alvinegro para o duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, com o River Plate, da Argentina, nesta quarta, às 21h30, no Mineirão, estão esgotados.

Depois de encontrarem dificuldades no momento da compra, em razão da instabilidade do servidor – as vendas foram 100% on-line – os torcedores compraram toda a carga dos bilhetes ofertados pelo Galo, em pouco mais de 24h.

Ainda segundo o Alvinegro, retornará ao sistema, para venda, um pequeno lote de ingressos devolvidos por cancelamento, problemas no pagamento e/ou testes positivos para Covid. A comprovação do exame negativo da doença é um dos requisitos impostos para o retorno do público ao estádio.

Ainda há entradas vendidas no site do Mineirão.

Com a limitação do público, determinada pelas autoridades, a expectativa é de que 16 mil pessoas (cerca de 30% da capacidade total do estádio) compareçam ao Gigante da Pampulha, nesta quarta.

Em reunião, realizada nesta segunda, que contou com representantes do Atlético, da Federação Mineira de Futebol (FMF), do Mineirão, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da BHTrans e da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais (Comoveec), ficou definido, entre outras medidas, a proibição da chamada “Rua de Fogo”, tradicional recepção feita pelos atleticanos à delegação no entorno do estádio.

O confronto com o River vai marcar o reencontro da torcida do Atlético com o time após mais de 17 meses. O último jogo com o público do Galo foi no dia 7 de março de 2020, quando o Alvinegro venceu o clássico com o Cruzeiro por 2 a 1, pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Buenos Aires, na semana passada, o Alvinegro tem a vantagem do empate no duelo de volta para avançar à semifinal da Libertadores.

