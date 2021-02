Terceiro na lista de artilheiros, com nove gols, atrás apenas de Savarino (10) e Keno (11), e quarto na de assistências, onde soma seis, com a primeira posição tendo uma lista tríplice, formada além de Savrarino e Keno por Guilherme Arana, ambos com oito, o meia Hyoran chega ao final da temporada 2020, que invadiu este ano por causa da pandemia pelo novo coronavírus, vivendo o outro lado da moeda, pois tem o reconhecimento da torcida e a confiança do técnico Jorge Sampaoli.

Destaque alvinegro, principalmente no returno do Brasileirão, o meia Hyoran terá 50% dos seus direitos econômicos comprados pelo Atlético junto ao Palmeiras

Este cenário faz com que o Atlético mantenha no seu grupo o jogador de 27 anos. Para isso, negocia com o Palmeiras a compra de 50% dos seus direitos econômicos por R$ 7,5 milhões, valor estipulado quando ele foi emprestado pelo clube paulista no início do ano passado. A informação é do portal Globoesporte.com e no início da tarde desta segunda-feira (1), o próprio clube divulgou que já comunicou ao alviverde paulista que exercerá sua preferência.

Com a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, o Galo firmará contrato com ele até 31 de dezembro de 2023.

Recuperação

Já com Jorge Sampaoli, Hyoran chegou a ser perseguido pela torcida e sacado do time, com este processo acontecendo no pior momento do Galo no Brasileirão, na reta final do turno.

Não foi uma ausência significativa, pois ele participou de 25 dos 33 jogos do Atlético nesta Série A, mas de toda forma precisou superar um cenário negativo e recuperar a confiança do comandante.

Na arrancada do Atlético neste returno, Hyoran se transformou num dos principais jogadores da equipe, não só pelos gols em sequência e decisivos, mas principalmente pelas boas atuações, condição que o transformou em titular absoluto no seu setor, condição que antes pertencia apenas ao volante Jair.

O Galo não revela como está sendo feito o negócio, mas segundo a reportagem do Globoesporte.com, o clube pretende parcelar a compra de Hyoran junto ao Palmeiras em cinco vezes.