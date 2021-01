Recuperar a vice-liderança ou até mesmo deixar o G-4. São muitas as possibilidades nesta 29ª rodada da Série A para o Atlético, último clube entre os seis primeiros colocados, grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem, a entrar o campo. O Galo só joga na próxima segunda-feira (11), quando encara o Red Bull Bragantino, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Atlético, de Jorge Sampaoli, participa de uma das disputas mais equilibradas do Brasileirão na história dos pontos corridos

Na noite deste sábado, o atleticano já estará ligado em dois jogos de integrantes do G-6, e um deles, o Grêmio, pode lhe tomar a terceira posição. O tricolor gaúcho encara o Fortaleza, às 21h, no Castelão. Vencendo, o time comandado por Renato Gaúcho chega aos 51 pontos e pula do quinto para o segundo lugar, dormindo na vice-liderança, que antes de a bola rolar nesta 29ª rodada é do rival Internacional.

Antes de os gremistas tentarem desbancarem os colorados, o sexto colocado Palmeiras, que não tem chances de ultrapassar ninguém, mas pode colar na turma da frente, joga contra o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife. Os palmeirenses somam 44 pontos, cinco a menos que o Galo, e têm os mesmos 27 jogos da equipe de Jorge Sampaoli.

Domingo

Os companheiros de G-4 do Atlético entram em campo neste domingo (10). O líder São Paulo, que tem sete pontos e um jogo a mais, faz o clássico paulista da rodada recebendo o Santos, às 16h, no Morumbi. A torcida atleticana é toda pelo Peixe, que ocupa apenas a oitava colocação no Brasileirão.

Um problema é que o técnico Cuca deve mandar a campo um time reserva, pois está envolvido nas semifinais da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, da Argentina, e depois de empate sem gols na última quarta-feira (6), em Buenos Aires, os dois clubes decidem uma vaga na final do próximo dia 30, no Maracanã, jogando às 19h15 da próxima quarta-feira (13), na Vila Belmiro.

Por outro lado, o São Paulo joga pressionado pela derrota de 4 a 2 para o Bragantino, adversário do Atlético na próxima segunda-feira, na última quarta-feira, no Nabi Abi Chedid.

Também às 16h deste domingo, o Flamengo, que vem de derrota de 2 a 1, de virada, para o Fluminense, em clássico disputado na última quarta-feira, volta ao Maracanã para receber o Ceará.

O rubro-negro carioca tem a mesma pontuação e número de jogos do time de Sampaoli, mas é superado no número de vitórias (15 a 14). Assim, até com um empate ultrapassa o Galo, sendo que este resultado não será lamentado de forma alguma pelo atleticano, pois significa a perda de mais dois pontos por um concorrente direto.

Vice-líder, o Internacional recebe às 18h15 deste domingo, no Beira-Rio, o Goiás, que luta para sair da zona de rebaixamento e que vem de duas vitórias seguidas na competição.

O Colorado também vive grande momento, apesar de toda a instabilidade, pois foi trocada a diretoria do clube e o técnico Abel Braga comanda a equipe apenas até o final do Campeonato Brasileiro.

Numa Série A cada vez mais marcada pelo equilíbrio, o Atlético será o último integrante do G-6 a entrar em campo nesta 29ª rodada, isso depois de folgar na última, a 28ª, pois seu jogo contra o Santos foi adiado. Jogar sabendo o resultado dos concorrentes à ponta da tabela pode ser um grande incentivo ou instrumento de pressão sobre o time de Jorge Sampaoli. Depende do poder de “secar” da Massa neste sábado e domingo.

