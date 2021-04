Que venha o Cruzeiro! A partir de agora, esse é o foco do Atlético, que encara o rival celeste no próximo domingo (11), após hiato de mais de um ano sem enfrentá-lo. O último duelo entre Galo e Raposa aconteceu em março de 2020, com vitória alvinegra por 2 a 1. Nesta quarta-feira (7), o time comandado por Cuca derrotou o Pouso Alegre, por 1 a 0, e se isolou na ponta do Campeonato Mineiro. O gol foi anotado pelo chileno Eduardo Vargas.

Com 21 pontos conquistados, o Atlético está sobrando no Estadual. Contra o time do Sul de Minas, Nacho Fernández e Guga ficaram fora dos relacionados; Réver, por sua vez, voltou ao time após se livrar de dores no joelho. O jovem Talison, na lateral direita, foi a grande novidade.

Bem organizado, o Pousão de Emerson Ávila se portou bem no Gigante da Pampulha e, apesar da derrota, não foi presa fácil. No primeiro tempo, inclusive, teve oportunidades para balançar a rede de Everson. Com a derrota, seguiu com 11 pontos conquistados.

De volta ao Módulo I, após quase 30 anos, o Pouso Alegre tenta bater um recorde em sua história: a melhor colocação foi a quinta posição, ainda na década de 1990. A derrota para o Atlético foi a primeira desde a fundação, em 1913. Antes, eram dois empates e uma vitória, em jogos oficiais, e mais três amistosos sem sair de campo derrotado.

O confronto entre Galo e Raposa está marcado para às 16h do próximo domingo e será válido pela nona rodada da primeira fase do Mineiro.

ATLÉTICO 1 X 0 POUSO ALEGRE

ATLÉTICO

Everson; Talison (Mariano), Réver, Alonso e Guilherme Arana; Allan e Zaracho (Alan Franco); Hulk (Savarino), Vargas e Keno (Marrony); Sasha (Hyoran). Técnico: Cuca

POUSO ALEGRE

Cairo; Lucas Silva, Lucas Rocha, Guilherme e Foguinho; Leandro Salino, Matheus Roldan (Danillo Bala) e Arilson; Erick, Matheus Sousa (Andrey) e Paulo Henrique. Técnico: Emerson Ávila

Data: 7 de abril de 2021

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Motivo: 8ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

Arbitragem: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de Ramos

Cartões amarelos: Allan (Atlético); Matheus Sousa e Johnny (Pouso Alegre)

Gol: Vargas aos 37 minutos do primeiro tempo

