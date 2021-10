O Tombense está na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi com emoção. Com um gol nos acréscimos, o Gavião Carcará venceu o Manaus por 2 a 1, na tarde deste sábado (30), na Arena da Amazônia, e conquistou o acesso à Segunda Divisão com uma rodada de antecedência.

A equipe da casa abriu o placar com Rhafael Lucas, aos 32 minutos do primeiro tempo. O time mineiro empatou seis minutos depois com Capa, e virou o marcador aos 48 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, a equipe de Tombos chegou aos dez pontos, na liderança do Grupo D, e abriu quatro pontos de vantagem para o terceiro colocado, o próprio Manaus, restando um jogo para o encerramento da segunda fase da Terceirona.

O Tombense agora trabalha para terminar esta etapa do campeonato na liderança e disputar o título da competição com o melhor colocado da outra chave.

Na última rodada desta fase, o Gavião Carcará enfrenta o Ypiranga-RS, no dia 7 de novembro, em Tombos.