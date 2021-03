O prefeito de São João del-Rei, Nivaldo José de Andrade (PSL), se manifestou nesta quinta-feira (4) sobre a viagem com a delegação do Athletic para conferir a partida contra o América, em Juiz de Fora, que terminou com vitória do Coelho por 1 a 0. Num momento em que o Brasil vive um cenário crítico nesta pandemia, a cidade registrou nesta quarta-feira (3) mais 12 casos de Covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado. São 10.817 casos notificados até agora, dado fornecido pelas secretarias municipais de saúde.

"Estive em Juiz de Fora para ver o jogo do Athletic. Fui lá, houve uma discussão que estávamos gritando e que o treinador do América estava ganhando no grito, e queriam nos tirar. Tem gente dizendo 'olha o prefeito lá, ao invés de estar trabalhando está lá torcendo. Eu estou defendendo a nossa cidade. O Athletic está levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil", disse em vídeo recebido pelo Hoje em Dia. Ele também foi flagrado sem máscara.

"Eu vou em todos os jogos e aqueles que não se conformarem, que se danem! Estou defendendo a nossa cidade. Sou cruzeirense e sou Fluminense. Se o Athletic jogar com o Cruzeiro, eu sou Athletic e São João del-Rei. Tenho certeza que chegaremos entre os quatro", finalizou.