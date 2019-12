Está por um fio. A cúpula presidencial do Cruzeiro não suportou a pressão da oposição e da torcida e está praticamente destituída. Wagner Pires de Sá e Hermínio Lemos, oficialmente, assinaram a carta de renúncia nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa celeste.

Para o desmantelamento total do trio presidencial falta muito pouco. O único membro da presidência que ainda não assinou o documento é o segundo vice-presidente Ronaldo Granata, que segundo apurou o Hoje em Dia não vai se opor à assinatura, fechando assim um ciclo de dois anos da atual diretoria à frente do clube.

Depois de várias reuniões, protestos da torcida e de tentativas políticas contra a renúncia, Pires de Sá e Lemos acabaram assinando o documento que permitirá a entrada do Conselho Gestor no comando cruzeirense.

Com a oficialização da saída da trinca presidencial, caberá ao presidente do Conselho Deliberativo José Dalai Rocha assumir à presidência do Cruzeiro até que novas eleições sejam convocadas.

A partir de então um Conselho Gestor tomará à frente das medidas administrativas mais urgentes. Esse grupo que vai tomar conta da administração azul contará com empresários fortes, como Pedro Lourenço (Supermercados BH) e Emílio Brandi (Nova Safra), ambos do ramo supermercadista, Pietro Sportelli, fundador e presidente da Aethra (empresa do ramo de componentes automotivos), Alexandre de Souza Faria (proprietário da Multiseg, empresa de seguros), Carlos Ferreira Rocha (sócio do Frigorífico Uberaba), Jarbas dos Reis (diretor da Galvão Engenharia), Saulo Tomaz Froes (proprietário da Lokamig, empresa do ramo de locação de veículos)

Veja o comunicado oficial do Cruzeiro sobre a renúnica de Wagner e Hermínio

COMUNICADO OFICIAL – DIRETORIA DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE



O Cruzeiro Esporte Clube vem a público informar que o presidente do Clube, Wagner Pires de Sá, e o 1º vice-presidente, Hermínio Francisco Lemos, assinaram na tarde desta quinta-feira a carta de renúncia aos seus respectivos cargos no Clube Celeste.



O Clube ainda comunica que na manhã desta sexta-feira ambos farão a entrega da carta ao presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, José Dalai Rocha.



Portanto, ficará faltando a carta de renúncia do segundo vice-presidente, Ronaldo Granata."





Mais informações em instantes.