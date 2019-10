De olho em alternativas para evitar seu afastamento da presidência do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá lançou mão de uma manobra para tentar esvaziar a reunião do Conselho Deliberativo que votará seu futuro à frente do clube, marcada para 21 de outubro, às 19h, no centro de convenções do Dayrell Hotel, na região Central de Belo Horizonte.

Segundo apurou o Hoje em Dia, Wagner Pires convocará nesta sexta-feira (4) uma reunião extraordinária do Conselho para o mesmo dia e horário do encontro que pode destituí-lo temporariamente do seu cargo. Ela ocorreria no ginásio da sede do Barro Preto.

A informação que chega é que Pires de Sá colocou quatro itens como temas principais da reunião que está convocando, dentre esses o de deliberar sobre o próprio futuro da atual gestão à frente do clube.

“Deliberar sobre a eventual instauração do procedimento de apuração de responsabilidade dos dirigentes eleitos” é um dos tópicos relacionados no documento de convocação da assembleia extraordinária.

No documento convocatório direcionado aos conselheiros o presidente cruzeirense vai propor ainda que, caso seja definida pela instauração de procedimento para o afastamento, que seja decidido as metodologias do julgamento e a quantidade dos votos para o afastamento da presidência segundo o artigo 30, inciso III do Estatuto do clube.

O presidente se colocará ainda à disposição, segundo o documento de convocação, para prestar informações gerais sobre a atual gestão. O tema que é motivo de discussão judicial, o da contratação de conselheiros como prestadores de serviço do clube também estará em pauta.

Convocações

De acordo com o estatuto do Cruzeiro às reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo podem ser convocadas tanto pelo presidente do clube quanto pelo presidente do Conselho Deliberativo. Essa premissa está disposta no artigo 8, parágrafo segundo do estatuto do clube.