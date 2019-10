Os bastidores do Cruzeiro pegarão fogo como há muito tempo não acontecia. Após a saída de Itair Machado do clube outros acordos políticos foram alinhados em reuniões entre conselheiros e dirigentes. A mais importante delas diz respeito a uma nova eleição para eleger o futuro presidente celeste. O atual mandatário, Wagner Pires de Sá, acordou pela convocação de novas eleições presidenciais, que devem acontecer em janeiro com candidato único: o empresário Pedro Lourenço, mecenas dono dos Supermercados BH.

O acordo alinhado por Wagner Pires de Sá e o Conselho Deliberativo cruzeirense também cancela a reunião marcada para o dia 21 de outubro. Encontro que votaria a permanência ou não do então presidente no poder.

Leia a nota oficial que o Cruzeiro publicou em seu site oficial

PRESIDENTE DO CRUZEIRO QUER ANTECIPAR ELEIÇÕES. ITAIR MACHADO DEIXA A VICE-PRESIDENCIA DE FUTEBOL



O presidente do Cruzeiro EC, Wagner Pires de Sá, no intuito de apaziguar a forte momento politico vivido pelo clube nos últimos meses tomou 2 decisões importantes na tarde desta quinta-feira:

⁃ a primeira delas será antecipar as eleições do clube para janeiro, mas para isso será necessário acordo com os vices presidentes Herminio Lemos e Ronaldo Granata que também foram eleitos e terão que dar anuência.

⁃ a segunda foi pela saída imediata do vice-presidente, Itair Machado, que a partir de agora deixa o comando do futebol, que será dirigido pelo presidente do Conselho Deliberativo, Zeze Perrella.

Itair Machado esteve à tarde na Toca da Raposa se despedindo dos jogadores, comissão técnica e funcionários que desejaram boa sorte em suas próximas jornadas.

O presidente Wagner Pires de Sá salientou que sua decisão deve-se ao grave momento politico que o Cruzeiro atravessa atrelado a forte crise financeira. Wagner Pires de Sá revelou, mais uma vez, que assumiu o clube tremendamente endividado tendo pago durante o seu mandato mais de 150 milhões de dívidas da administração anterior, além das despesas mensais de salários de funcionários e jogadores e os respectivos impostos. Acrescentou ainda que diante das constantes disputas politicas o clube foi perdendo chances seguidas de recorrer ao mercado para corrigir suas finanças.

Com esse acordo as duas reuniões do Conselho Deliberativo marcadas para o dia 21 próximo estão canceladas.

Resumindo: o presidente Wagner Pires de Sá continua no cargo até a realização das próximas eleições, Itair Machado deixa a vice-presidência e Zeze Perrella assume o comando do futebol do Cruzeiro e estará presente em Chapecó na partida de domingo contra a Chapecoense. Belo Horizonte, 10 de Outubro de 2019.



Wagner Pires de Sá

Presidente do CRUZEIRO EC