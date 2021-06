Em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está ativo no mercado.

Nos últimos dias, a Raposa confirmou a contratação dos laterais Norberto e Jean Victor e dos atacantes Wellington Nem e Keké. O último vai passar por uma cirurgia no pé direito e deverá ficar à disposição da comissão técnica em setembro.

Apesar das novidades recentes, o diretor de Futebol da Raposa, Rodrigo Pastana, afirmou que o ciclo de contratações ainda está aberto.

"Estamos procurando mais um extremo por conta do mercado. Há uma procura muito grande no mercado por extremos brasileiros, que têm drible e velocidade. Não queremos ficar sujeitos à perda de um negócio por falta de atletas. Estamos enchendo o elenco para que daqui a pouco haja esse equilíbrio com futuras negociações. Sabemos do tamanho da camisa do Cruzeiro e que essas propostas podem vir da noite para o dia. Estamos nos preparando para ter o Cruzeiro com qualidade no futuro e poder fazer negócio com atletas”, disse o dirigente, em entrevista às mídias oficiais da Raposa.

Só nesta temporada, 15 jogadores chegaram à Toca da Raposa II: Alan Ruschel (emprestado ao América), Klebinho (devolvido ao Flamengo), Eduardo Brock, Joseph, Flávio, Matheus Barbosa, Matheus Neris, Marcinho, Rômulo, Bissoli, Felipe Augusto, Wellington Nem, Norberto, Jean Victor e Keke.

No mesmo vídeo, o dirigente comentou sobre outras movimentações recentes no elenco celeste.

Keké

Keké é uma oportunidade futura. Chegou com uma lesão e um histórico recente muito bom, pois foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro. É um atacante de beirada que faz muitos gols e infiltra bastante na área. Temos muitos jogadores com essa característica, mas é claro que esses jogadores são muito procurados no mercado. Podemos ter algumas transferências em agosto, daí para não ficarmos reféns do mercado, podemos sim ter um novo reforço no fim de setembro, que seria o Keké.

Norberto e Klebinho

Norberto é o preenchimento de uma lacuna que existia. O Klebinho nós solicitamos à diretoria do Flamengo a devolução do atleta. Infelizmente, não teve boas oportunidades, não é um ativo do clube, e pela boa relação que temos com o Flamengo, isso está sendo discutido entre as duas diretorias.

Wellington Nem

Wellington Nem é uma ótima oportunidade de negócio. Um jogador com histórico recente vencedor, muitos anos na Europa, bom entendimento tático, pode nos ajudar muito. É um jogador muito habilidoso, veloz, e sabe jogar tanto por dentro quanto por fora.